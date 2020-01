El nuevo plan de transporte metropolitano de A Coruña presentado por la Xunta de Galicia estará adjudicado en verano y entrará en funcionamiento en septiembre. Ésta es la previsión que maneja la Consellería de Transportes en relación a la segunda fase del plan.

Mayor conexión con hospitales, campus, polígonos y Aeropuerto

La conexión con los hospitales, los campus universitarios y con los polígonos, viejas demandas de los usuarios que quieren cambiar su vehículo particular por el transporte colectivo, son las principales claves del proyecto, a juicio de la Administración autonómica. También están incluidos más enlaces al aeropuerto de Alvedro, con frecuencias de cada media hora, desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. Así se podrá coger el primer vuelo de la mañana.

"O bus do aeroporto non varía a súa ruta. Iníciase no aeroporto, baixa por Vilaboa, chega ata o Alcampo, incorpórase a A Coruña por Alfonso Molina, e chega ata o Abente y Lago atravesando a Mariña. As frecuencias non cambiá, cada media hora, amplíase o horario das 5 da mañá ás 12 da noite", señala Ignacio Maestro, Director Xeral de Mobilidade.

Esta segunda fase supondrá la unificación de los contratos de las empresas Calpita, Asicasa y Eliseo Pita. Eso se traducirá en la creación de 46 nuevas líneas, la circulación de 49 autobuses y 30 kilómetros más de recorrido que los actuales, según los datos aportados por la Xunta.

La conexión con los polígonos industriales es una reclamación constante de empresarios y trabajadores de los municipios del área. La Xunta estima que con la creación de tres líneas desde Arteixo, Sada y Cambre ese frente está cubierto.

"A primeira liña da que estamos a falar vai de Arteixo ata a Barcala. Conecta o Polígono de Sabón co Polígono da Grela, Pocomaco; Campus de Elviña e a zona de Acea de Ama e o Portazgo; chega ata o Temple e a Barcala. Serían trinta e dúas expedicións ao día", explica Maestro.

Los objetivos del nuevo plan

Su estimación es la de superar con creces el número de usuarios que utilizaron el transporte metropolitano en el último año,cinco millones y medio de personas, un 14% más de las que lo hacían cuando el autobús no llegaba hasta el centro urbano de A Coruña.

¿Qué opinan los alcaldes del área?

Los alcaldes lamentan haberse enterado de las novedades del Plan de Transporte a través de los medios de comunicación y denuncian la ausencia de respuesta a sus peticiones de reuniones para exponer sus alegaciones. La Consellería responde que las demandas fueron analizadas en su día para añadir a continuación que los recursos son limitados.