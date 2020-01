Fernando Vázquez, en Coruña Deportiva

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, se ha pasado hoy por los estudios de Radio Coruña Cadena SER para participar en una edición especial de Coruña Deportiva. Estos son algunos de los titulares que ha dejado en el programa:

"Lopo é unha posibilidade porque de momento estou sen segundo adestrador. Teño que tomar unha decisión ou para este ano ou para o ano que ven"

"Se algún futbolista prefire quedar, eu non teño nada que facer. Só pido profesionalidade. E por agora nbon teño ningunha queixa dos meus xogadores. Incluso eses que están na porta de saída teñen un comportamento impresionante. Son grandísimos e algún deles enorme profesional"

"Fixen cousas máis importantes en Vigo que na Coruña. Ascendimos, estivemos en Champions todo o ano e rematamos quintos.Pero houbo unha parte da afección en Vigo que... Entrei ben pero acabei mal. Na Coruña nunca tiven esa sensación".

"Logo de estar no Deportivo, nunca pensei que rematara a miña etapa como adestrador"

"A situación do Depor cambiou non porque gañemos, ou porque chegara Fernando Vázquez. O Dépor agora ten vía libre, a xente no ten medo por desparecer. Iso crea tranquilidade"

"Non descarto a chegada de Borges, pero as posibilidades son escasas. Pero non é imposible"

"A estructuración do plantel estaba trabucado. Faltaban xogadores de banda, porque todos os que xogan por banda para mín son dianteiros, e a competencia de centrais é tremenda. Agora non podría mala cara se chega un extremo..."