Tarrés se da de baja del PSOE: "Quiero ser libre de expresarme y no sentir que traiciono al partido"

El socialista Xicu Tarrés se ha dado de baja del PSOE donde ha militado durante tres décadas. Una renuncia que se materializó en octubre pasado aunque la hemos conocido hoy en Periódico de Ibiza.

Tarrés que ha confirmado a la SER su decisión no quiere entrar a detallar las razones de su marcha pero se entrevé en sus palabras que no está de acuerdo con la política del Partido a nivel nacional, la política “global”, según sus palabras, que le han hecho dar un paso atrás porque quiere expresar sus opiniones libremente y no estar vinculado al partido. Dice que nunca dirá nada en contra del partido que ha sido su casa durante 30 años y donde lo ha sido todo incluido secretario general de la Federación ibicenca y con cargos institucionales del máximo rango como presidente pitiuso o alcalde de Ibiza. Tarrés no da más pistas de su adiós , pero tampoco esconde, ni lo ha hecho antes, que nunca ha sido un defensor de Pedro Sánchez ahora líder del partido y Presidente del Gobierno.

Sí que quiere dejar claro que su decisión nada tiene que ver con la nueva dirección del partido en Ibiza. Dice que Josep Mari Ribas es un amigo y el escrito de su baja la presentó incluso antes de que se formara la Gestora tras la dimisión de Vicent Torres. Habla de la necesidad de diálogo mirando a Cataluña y se muestra satisfecho de que su partido haya cambiado ahora de estrategia con el conflicto catalán. Añade que "se puede ser socialista teniendo o no carné".

Desde el partido explican que el escrito de baja de militancia tiene fecha de octubre aunque se actualizará ahora el censo de militantes porque mientras el partido está en manos de una Gestora no se puede realizar este proceso.