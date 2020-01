Los médicos madrileños recetarán deporte contra la obesidad

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este jueves que la próxima primavera se pondrá en marcha la receta deportiva para que los médicos madrileños puedan prescribir actividad física y conseguir una región más activa y más saludable.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Aguado ha señalado que esta medida está dirigida a paliar en parte los índices de obesidad existentes en la Comunidad de Madrid.

El objetivo del Gobierno regional es que el sedentarismo deje de ser un problema en la sociedad madrileña.

Con la receta deportiva, que entrará en funcionamiento en la primavera de 2020, los médicos podrán prescribir deporte y actividad física desde sus consultas en los centros de salud, ya que está demostrado que el ejercicio físico es útil en la prevención de determinadas patologías.

La receta deportiva habilitará a los profesionales sanitarios de los centros de atención primaria a que prescriban ejercicio físico como medida de prevención, que posteriormente se impartirá en polideportivos de la Comunidad de Madrid, donde los profesionales de la actividad física y el deporte elaborarán tablas de ejercicios en beneficio de los ciudadanos.

"Estamos trabajando conjuntamente la Consejería de Deportes y la de Sanidad" con la intención de que "en primavera ya se pueda empezar a recetar deporte en la Comunidad de Madrid y no solo pastillas, no solo tratamientos médicos y no solo química", ha subrayado Aguado.

Sobre este mismo asunto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho esta mañana que la Dirección General de Salud Pública y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria trabajan con la Vicepresidencia para que esta prescripción de ejercicio físico sea hecha como prevención y también en patologías.

Ruiz Escudero, que ha presidido un acto en el Hospital 12 de Octubre, ha explicado que es un asunto en el que Sanidad trabaja desde octubre pasado con la idea de que los polideportivos o circuitos cardiosaludables se coordinen para "traducir" la prescripción de médicos o enfermeros con la práctica deportiva.

La iniciativa, según Aguado, va dirigida a personas sanas inactivas, personas con factores de riesgo o con alguna patología específica o bien a mayores.

El proyecto será coordinado mediante un protocolo de actuación y de un programa de formación multidisciplinar y específico dirigido a los profesionales implicados.

Y pretende normalizar un proceso de motivación y acceso a la práctica de actividad física en personas sedentarias de modo que se convierta en una herramienta para facilitar el cambio de comportamiento y de hábitos de los beneficiarios.