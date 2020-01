Urbanismo se compromete a buscar una solución alternativa para la planta de hormigón en Son Güells

Importante participación ciudadana en el pleno de Cort. Ciudadanos que han ocupado varias bancadas del salón de plenos y también el exterior del Ayuntamiento de Palma, donde más de un centenar de personas se han concentrado para decir una vez más “no a la planta de hormigón”, proyectada en un solar en Son Güells. Solar que se encuentra ubicado a escasos 100 metros de las 400 viviendas que hay en la zona. Los vecinos de esta urbanización de Palma, temen las consecuencias relacionadas con la contaminación y el ruido. Residentes que apelan al "sentido común" de la clase política. Encarna Zurano, les pedía, incluso, “corazón" en su intervención en el pleno.

Además de apelar a una cuestión de salud pública han detectado algunas irregularidades en el proyecto, que ubica el solar en el polígono de Son Morro, lo que permite su explotación industrial. Los vecinos, apoyados por entidades como el Gob, defienden que "la ubicación es incorrecta y, por tanto, también su calificación para el uso". La presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Güells, Rosana Bustamante, reclama que "se revisen las irregularidades detectadas en el proyecto y evalúen el impacto en la salud y ambiental que puede tener la planta en la zona". Bustamante "confía en el sentido común de los gobernantes" pero advierte que "no aceptarán una solución intermedia". Del pleno han salido con el compromiso de la regidora de urbanismo, Neus Truyol de "revisar el proyecto técnicamente y su impacto en la salud y medio ambiente para poder encontrar una solución". Truyol ha defendido, durante la celebración del pleno, que esta situación "es fruto de una modificación del plan urbanístico en 2006, durante un gobierno del Partido Popular". Un ejemplo más, ha dicho, "de un modelo que perseguía el urbanismo a la carta". La regidora ha explicado que no han hecho una modificación posterior porque "no lo habían detectado hasta ahora".

Por su parte, en el Partido Popular, su portavoz en Cort, Mercedes Celeste, reclama al gobierno municipal que "adapte el plan a las necesidades actuales de Palma". En otras palabras, que rectifiquen la decisión que tomó su partido, el Partido Popular, en 2006.

En Ciudadanos, Eva Pomar, cree que Cort "pasará con canciones a los vecinos y en cuatro años tendrán que soportar las consecuencias de la planta de hormigón".