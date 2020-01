"Cinema lliure a la Biblioteca" trae cine documental gratuito por tercer año a las bibliotecas de Balears

La muestra de cine documental gratuito “Cinema lliure a la Biblioteca” regresa por tercer año a las bibliotecas de Balears. Se pone en marcha el 13 de febrero y se prolongará hasta abril.

El objetivo es establecer un espacio común y acercar películas documentales que suelen ser de difícil acceso. Son cintas producidas en Balears, Cataluña y Occitania. Los documentales de la muestra que se van a proyectar son “Els ulls s’aturen de creéixer”, "Remember Spain. Spanish Refugee Aid" y "Shootball".

Ésta última película del director catalán, Fèlix Colomer cobra especial relevancia últimamente al tratar sobre casos de abusos sexuales a menores.

Shootball cuenta la mayor trama de abusos a menores descubierta en España. Joaquín Benítez supuestamente forzó sexualmente a niños durante décadas mientras otros profesores del colegio religioso Maristas de Sants-Les Corts (Barcelona) le imitaban y encubrían. Hasta 13 profesores y denuncias de más de 40 exalumnos.

En la actualidad, Benítez está en libertad. El juicio fue hace un año y se le condenó a 21 años de prisión por abusos a cuatro alumnos, pero se está esperando sentencia firme.

En la cinta se incluye el testimonio de Benítez. El director Fèlix Colomer reconoce que fue una difícil decisión pero creen que era pieza fundamental para comprender el problema “lo convencimos para que saliera diciendo que alguien podría empatizar con sus razones porque él cuenta que fue abusado de pequeño, pero a la hora de la verdad es una persona supermegalómana y excéntrica que no se pone en el lugar de las víctimas”.

Shootball recuerda al espectador que no se trata de un historia de ficción, sino de un documental con una gran carga sentimental que afecta incluso al propio director “el mensaje es romper el tabú y quien haya sido abusado debe contarlo porque quedárselo dentro es mucho peor, todas las víctimas hablan a cara descubierta, para que se vea que es un problema real y empaticen”.

Según las estadísticas de Save the Children, uno de cada cinco niños en España han sido o están siendo abusados sexualmente.