ASAJA y UPA reclaman más respeto al campo y un mayor control de los precios

Respeto al mundo rural y una política de precios justos son las principales peticiones de agricultores y ganaderos que hoy se han manifestado ante la subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta en la capital convocados por ASAJA y UPA.

El responsable de ASAJA, Guzmán Bayón, ha hecho un llamamiento sobre la política de precios, que no garantizan la rentabilidad de las explotaciones con los elevados gastos de producción, algo que influye en el abandono de la actividad en la provincia con un registro de actividad que no llega a las 3.600 explotaciones y que ha hecho que en el último año casi 400 agricultores y ganaderos hayan cerrado sus negocios. “Tenemos un problema estructural desde hace años, estamos vendiendo nuestros productos con precios de hace treinta años, exigimos un control en la cadena de distribución para que los consumidores no lleguen a comprar al lineal y se encuentren nuestros productos multiplicados por cien y hasta un seiscientos por ciento en algunos casos respecto a los precios de salida de nuestras explotaciones. Solo en el último año hemos perdido un nueve por ciento de poder adquisitivo, mientras que los gastos de producción se siguen elevando” manifestaba Bayón.

Cerca de medio centenar de agricultores y ganaderos han trasladado a las administraciones su disgusto por la demonización que sufre el sector por parte de grupos ambientalistas que les acusan de contaminar el medio rural y de maltrato animal.

Según Pedro Matarranz representante de UPA “estamos hartos de esta situación cuando el sector se somete a los controles más estrictos de Europa respecto al tratamiento de residuos y no se ataca de igual manera a otros sectores que si son más contaminantes. Tenemos que ver como algunas asociaciones se llevan nuestros animales de las explotaciones y no recibimos ayuda”.

Ambos sindicatos solicitan una regulación de la fauna silvestre que amenaza la ganadería extensiva con la transmisión de enfermedades y reclaman una PAC fuerte y justa que tenga más en cuenta a los profesionales del campo.

Por último hacen un llamamiento a la sociedad para que se tenga en cuenta a la hora de comprar la importancia de adquirir productos de la tierra que garantizan la seguridad alimentaria y ayudan a crear riqueza en un medio rural cada vez más amenazado y que continuará con las movilizaciones en su defensa.

