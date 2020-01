El humor negro tiñe las tablas de Leganés

‘La Jarota Producciones’ organiza los jueves de febrero el primer ‘Festival de Comedia en Negro’ en el‘Teatro Rey de Pikas’ (antigua sala Gurdulú) con la idea de que el “sea un festival de mente abierta, sin prejuicios. Puede ser muy negro o libertario, donde los cómicos se sientan a gusto”, nos ha contado David César, organizador.

David César, organizador del festival / SER Madrid Sur

Denny Horror, Borja Manjón, Charlie Under, Silvia Sparks, Edu Santamaría, Simó Martí, Dani Piqueras o José Cabrera serán los protagonistas sobre las tablas. "Son cómicos valientes, que tratan temas que no se suelen tratar", definió.

Sobre el humor negro ha dejado claro que “la risa es el único límite” en un mundo de redes sociales y “ofendiditos” le “da pena que haya humoristas que hayan tenido que pedir disculpas”.