Juan Cano: "Siento la muerte de Alejandro, pero yo no soy el responsable. Rezo delante de su tumba"

Este viernes ha concluido la fase oral del juicio, que se sigue con jurado popular en la Audiencia de Alicante contra los siete acusados de asesinar en 2007 al alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, con las conclusiones finales de los abogados de la defensa de los cuatro hombres considerados autores.

Una sesión que ha finalizado con el turno de última palabra del que han hecho uso alguno de los imputados, entre ellos Juan Cano, edil de Urbanismo entonces, sucesor de Ponsoda al frente de la alcaldía y considerado cabecilla de la trama. Las acusaciones piden para él 25 años de cárcel por asesinato (como para los otros tres acusados de idear el crimen).

En su alegato final ha asegurado ante el jurado que siente "mucho" la muerte de Alejandro, "aunque nadie se lo crea" y que cuando va al cementerio y no hay nadie cerca, reza "un poquito y me santiguo delante de su tumba".

De todo este tiempo lo que "me ha dolido", ha continuado, son las manifestaciones "en mi contra y con odio" de las hijas de "mi amigo Alejandro a las que siempre he tratado de ayudar, antes y después. Han dicho de mi barbaridades, creo que influenciadas por los investigadores y algunos familiares". Además, ha asegurado que comprende su dolor pero ha negado ser el responsable de la muerte de su padre. Y también ha destacado que en estos años su familia ha "estado sufriendo y está destrozada" puesto que ha sido despedido y ha perdido sus ahorros económicos.

Ha pedido al jurado que no se deje "influenciar" por lo que publican los medios de comunicación y ha defendido que "nunca" se ha drogado ni es asiduo a los clubs de alterne."Que Dios reparta suerte", ha concluido.

Escucha el alegato de Juan Cano completo, pincha aquí:

También han hecho uso de su derecho a la última palabra los tres supuestos sicarios, para quienes la petición de pena se eleva a los 27 años de prisión.

Uno de ellos, el checo Radim Rakowski, ha explicado al jurado en un aceptable castellano que se puede perder "el dinero o la casa" y no ocurre nada pero "y si te pierdes diez años de tu hijo, ¿qué haces?. No maté a Ponsoda, no lo maté", ha reiterado igual que otro de los supuestos ejecutores, su compatriota Robert Franek, que ha afirmado que las últimas tres semanas de juicio han sido "las más duras y difíciles de mi vida".

El resto también se ha declarado inocente. El lunes 3 de febrero la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Cristina Costa, consensuará con las partes las preguntas objeto de veredicto que se entregará a los miembros del jurado.

Investigación "chapucera"

Antes de este paso, han expuesto sus conclusiones finales las defensas de los cuatro acusados considerados autores intelectuales del crimen. Los letrados de Juan Cano, Ariel Gatto, Pedro Hermosilla y Salvador Ros han coincidido al destacar que, en su opinión, no hay prueba de cargo contra sus defendidos ni indicios objetivos en su contra.

Javier Boix, quien defiende a Cano, ha destacado la"nefasta" investigación de la UCO de la Guardia Civil, que al "no encontrar móvil económico ni pasional" orquestó la "teoría del odio" y ha cuestionado la declaración del testigo protegido quien obtuvo "beneficios" judiciales tras su declaración.

También han tratado de desacreditar el peso que pueda tener la declaración del testigo protegido el resto de las defensas, que le han acusado de ser un "mentiroso patológico" y de resaltar ante el jurado que no existen pruebas directas que incriminen a sus defendidos: Ariel Gatto, gerente del club Mesalina; Pedro Hermosilla, dueño del local y el empresario Salvador Ros.