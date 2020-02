Burgos, la provincia con más accidentes con fauna silvestre

La fauna silvestre ha aumentado su número. No es ninguna sorpresa. Cada vez tenemos más posibilidad de visualizar corzos, jabalíes o perros salvajes entre otros animales por el campo. Y en ocasiones, han llegado hasta las propias ciudades. Pero este aumento de número también conlleva consecuencias a nivel viario. Porque cada vez es más común encontrarse -o enfrentarse, depende la suerte que se tenga- con un accidente producido por el cruce de un animal de estas características. De nuestra reacción depende nuestra suerte. Muchas veces pegar un volantazo para evitar el impacto puede ser la peor decisión.

Burgos es la provincia de Castilla y León que más accidentes registra con fauna silvestre, pese a que se redujeron en poco más de un 1% en 2018. Pero da la sensación de que ante el aumento de la población animal, cada vez es más común poder encontrarse con una situación de peligro. Por si fuera poco, los conductores están más desprotegidos.

Según asegura Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas europeos, el cambio legislativo que se produjo hace años conllevó modificaciones importantes. Exime a los titulares de cotos de caza de la responsabilidad de responder ante un accidente de estas características, por lo que tampoco ellos se esmeran en vallar o proporcionar medidas de contención que evite el paso de la fauna por las carreteras. Y los afectados son los usuarios, que pasan a ser responsables.

La despoblación también es un hecho fundamental para que el número de animales silvestres siga aumentando. "Al haber menos población y menos gente que ejerza la caza en las zonas boscosas hay más animales, que a la par se reproducen", apunta Arnaldo.

Qué hacer ante un accidente

José Manuel Castellanos, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Burgos, explicaba este viernes en los micrófonos de la SER qué debemos hacer si tenemos un accidente con fauna silvestre. “Lo primero es señalizar con triángulos el suceso, y posteriormente ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, o de la Guardia Civil o de la Policía Local si estamos en casco urbano… Es imprescindible que se haga un atestado por su parte para que nos pueda cubrir el seguro, y no tiene por qué estar el animal muerto, si no lo hemos matado siempre quedan pruebas evidentes del suceso”, esgrime Castellanos.

¿Lo cubre el seguro?

El seguro habría de hacerse cargo de nuestro atestado pero… ¿todos los seguros lo incluyen? “Los seguros low cost no cubren este tipo de situaciones, si la póliza no tiene cobertura para ciertos animales y nos chocamos con ellos el problema es el mismo, hay que mirar qué tipo de animales incluye porque algunas sí conllevan todo tipo de animales, pero otras solo los cinegéticos, es decir, un tejón por ejemplo no te lo cubriría”, especifica el presidente del Colegio de mediadores.

Las cifras no son alentadoras y el temor a que estos accidentes puedan cobrarse más vidas no parece ser correspondido con una solución firme. Todo ello mientras sigue aumentando exponencialmente la fauna en el campo, y con ello los conductores están más expuestos a tener un accidente que no entiende de error humano y sí del factor sorpresa.