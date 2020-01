Javi Fernádez, cedido al Villarreal B

Javi Fernández, uno de los futbolistas que llegó el pasado verano procedente del UCAM Murcia, abandona el Real Oviedo para recalar cedido en el filial del Villarreal. El defensa, que todavía tiene contrato hasta junio de 2022, apenas estaba contando con minutos y era habitual verle fuera de las convocatorias. En total solo participó en 6 partidos de Liga.

Javi, a sus 23 años, se incorpora al cuadro amarillo que marcha en séptima posición y a un punto del play-off en el Grupo III de Segunda División B. El central quería continuar en el equipo carbayón, pero la dirección deportiva, que trata de reforzar su plantilla, veía necesaria la salida del jugador para su crecimiento dentro del terreno de juego y también de cara a realizar más refuerzos antes del cierre del mercado.



Esta mañana, Rozada habló sobre la situación de Javi Fernández: "Si viene un defensa, es aconsejable que saliera otro. No me gustaría que quedara 'overbooking' ahí. Me gustaría que saliera Javi porque le viene bien jugar. Es un gran fichaje del club, pero en la situaciión que estamos ahora no está entrando. Si sale de aquí y juega es beneficioso para ambas partes".

La marcha del murciano, que facilita las llegadas de Grippo y Coris después de rescindir sus respectivos contratos, puede que no sea la última de la plantilla azul ya que Alfonso Herrero, Lolo González o Lucas Ahijado también están pendientes de su futuro en la búsqueda de más minutos. En el caso del centrocampista andaluz tiene una oferta del Mirandés sobre la mesa, que es de su agrado, pero la entidad ovetense es reacia a desprenderse de un mediocentro.

Por su parte, Alfonso Herrero no descarta finalizar la temporada en Oviedo si no le surge una opción interesante en nuestro país: "Alfonso tiene ofertas de fuera de España, su novia está acabando los estudios aquí y él se quiere quedar. Si decide salir bien, y si decide quedarse, nosotros encantados", comentó Rozada en rueda de prensa.

Mientras que Lucas, al que algunas informaciones le situaban en el Burgos, ha quedado descartado dicho destino una vez que el club, con Michu en la dirección deportiva, tiene cerrada su plantilla. Aunque con el mercado abierto puede pasar cualquier cosa, y más en esta recta final, el canterano sopesa seriamente permanecer en el conjunto carbayón.