Cervera: "El Zaragoza es de los mejores con balón y nosotros lo éramos sin él"

Llega el Real Zaragoza a Carranza. El domingo se jugará uno de los partidos más atractivos de Segunda División. Los amarillos vuelven a ser líderes y los maños esperan continuar con su buena racha y seguir peleando por el ascenso directo. Los de Cervera quieren dar un golpe en la mesa y ampliar ventaja con los de Víctor Fernandez. Aparentemente puede parecer una final, pero el entrenador del Cádiz lo califica de "partido importante y ante un rival en forma. De los que más da la sensación por lo que conlleva ese club y que tienen muy claro que su objetivo es el ascenso. Por fichajes, por la forma de jugar y n por todo. Estamos tranquilos porque ganamos, pero intranquilos por la forma en que pasó todo".

Habla de los de Víctor Fernández y reconoce que "ellos nos conocen, pero ellos se fijan más en ellos que en el rival. Es de los mejores equipos con balón y nosotros éramos de los mejores sin balón".

Álvaro Cervera también reconoció que el Cádiz es el favorito siempre que juegue en Carranza, aunque los últimos resultados dan alas al rival. "El Cádiz hace tiempo que en casa es favorito casi siempre. Cualquiera que viene sabiendo que aquí vienen a sufrir, pero después de los últimos resultados la gente viene pensando que se puede sacar algo más".

Preguntado por el mercado de fichajes, la llegada de Malbasic y la más que posible de Álvaro Giménez, respondió a cómo tendrá que modificar el dibujo de su equipo. El entrenador ve cómo llegan delanteros, pero no jugadores de banda, que era lo que había solicitado, por eso parece que lo empujan a cambiar de esquema. "Esa es la lectura que todos nos hacemos, pero la lectura más profunda es que cuanto más cambiamos peores somos. Hemos sido buenos defendiendo en cierta parte del campo y regalando, entre comillas, cierta parte del campo y cuando queremos invadir esa zona lo único que conseguimos es ser peores. Hay que manejar el tipo de equipo que hemos sido siempre y no equivocarnos, ni desnaturalizar al jugador por meterlo en un sitio que no es el suyo ni tampoco con el equipo por sacarlo de una zona donde siempre fue mejor equipo y más ganador que perdedor".