A mediodía de este viernes aterrizó en la isla Lluis López, nuevo jugador del CD Tenerife que llega en calidad de cedido por parte del RCD Espanyol y viene a reforzar la demarcación defensiva.

El joven futbolista que cumplirá 24 años el próximo mes de marzo se mostró "muy ilusionado por poder aportar su granito de arena en este club al que quiero intentar ayudar en todo lo que pueda. Vengo con mucha ilusión y tengo ganas de entrenar y conocer a mis nuevos compañeros", manifestó el jugador nacido en San Juan de Torruella.

Era la mejor opción que tenía toda vez que no estaba teniendo mucha participación en el primer equipo del conjunto catalán por lo que "al conocer esta posibilidad no me lo pensé mucho pues era una buena opción para mi. Tanto Víctor Moreno como Baraja han estado hablando conmigo y quiero ponerme cuanto antes a trabajar", comentó el jugador que se define como "un central al que le gusta salir con el balón controlado y con buenas maneras defensivas", apuntó.