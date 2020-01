Bodega La Rambla. Fem un variat!

Toni Ferrer la abrió y la llevo hasta 1947, momento en que pasó a manos de una familia de Camp Redó. Años después, el que había empezado de mocillo en el local, Roberto Pérez, se hizo cargo del establecimiento: " En 1969 la adquirió por dos millones de las antiguas pesetas en traspaso", recuerda su hija Jero, quien asegura que "el variat siempre ha sido nuestra estrella", el plato "que más servimos".

Fotografía: Cristina Ortega

Con todo, está ópera de la gastronomía mallorquina encuentra en Bodega La Rambla de Palma un aspecto diferenciador a otras recetas: "Mientras que los otros variats reúnen diversas salsas, el nuestro solo lleva uno, la del pica pica de sepia", detalla Jero.

El plato "incluye una base de ensaladilla, pica pica de sepia, rebozados, buñuelos de pulpo, verduras rebozadas (berenjena, coliflor o calabacín), calamar a la romana (cortado y rebozado ), filetes de pescado rebozados y champiñones, también naturales".

Fotografía: Cristina Ortega

Todas las semanas, excepto los martes y los miércoles, cuando permanece cerrada, Bodega La Rambla se llena de incondicionales que "llevan toda la vida viniendo a comer aquí". Acuden con sus hijos o con los nietos, y al tiempo introducen a las nuevas generaciones en la cultura de esta especialidad tan aromática, gustosa, rompedora y ¿por qué no?, tan rodeada de rock and roll.

Desde un rincón de este apasionante establecimiento, Jero Ferrer lamenta que se haya perdido "la comida tradicional, como se pierden otras costumbres", aunque celebra que, entre todos, intentemos poner en valor "un plato tan mallorquín" y "tan nuestro".

Ensaladilla rusa, pica pica, calamar y bueñuelos de pulpo siguen entusiasmando y sorprendiendo a paladares desde este templo, uno de los que tienen mayor carácter de los que hemos recorrido. Y, justo después de dejarnos seducir por esta ópera prima de la cocina hecha en Mallorca durante generaciones, mientras esperamos el café, Jero nos dice en tono cómplice: "Me siento sumamente orgullosa de todos y cada uno de los clientes que han pasado por La Bodega (se emociona y le tiembla la voz), porque siempre me he sentido acompañada". En este punto tiene unas palabras para todos aquellos que están a su lado: "Estoy muy agradecida a mi personal, la las dieciséis personas que trabajan conmigo y a todos los que han pasado por nuestra casa".