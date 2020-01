Felix Alonso: "Somos un equipo completamente diferente"

Vuele, una semana más, el baloncesto a Son Moix y con él, vuelve el conjunto que dirige Félix Alonso, el 'B the Travel Brand Mallorca Palma' que vive, antes de que arranque la jornada número 20 de la liga, su segunda mejor racha ganadora hasta el momento. Enfrente, otro equipo que no pasa por su peor momento, todo lo contrario, llega al Palau con la misma racha que el Palma, 4 consecutivas.

El HL Alicante, un recién ascendido de la Leb Plata, está situadio ahora mismo en los privilegiados puestos de playoffs, aunque por la mínima. Octavos van los alicantinos, un equipo que, como ha afirmado Félix Alonso en la previa del encuentro: "Alicante y Valladolid son, sin duda, los equipos revelación de la competición"

"Vienen con una dinámica muy buena (los de Alicante) con esas 4 victorias consecutivas. Es cierto que son más fuertes como locales que como visitantes, pero como visitantes llevan 3 victorias en los 4 últimos partidos, por lo que habla muy bien del trabajo que están haciendo. Tienen las ideas muy claras"

Echando la vista hacia atrás, fijándonos en la primera vuelta de la temporada, el Alicante puso contra las cuerdas a este Palma en esa visita en la que, de maner "milagrosa" como afirma Félix Alonso, consiguieron vencer de un punto.

"Llegamos allí con dudas y en un momento bastante malo. Sacamos un partido allí me atrevería a decir que de manera casi milagrosa" comentaba el técnico sobre ese primer encontronazo entre los dos equipos, aunque afirma: "Hemos evolucionado mucho en este tiempo, la dinámica es diferente, hemos incorporado jugadores que no teníamos y hemos recuperado algunos que tampoco estaban. Somos un equipo muy diferente"

A nivel de bajas, el habitual nombre de Xavi Rey sigue resonando en la enfermería palmesana. El jugador, tras su recaída en el tendón peróneo hace poco más de semana y media, será operado la próxima semana y, desde el club, se estima un tiempo de baja de entre 3/3 meses y medio.

El que sí parece va a estar, otra vez, habiendo recibido su última inyección, es Matt Stainbrook, que desea volver cuanto antes a un estado óptimo de forma y ayudar en todo lo que pueda al conjunto palmesano: "Es difícil incidir en mi impacto en el equipo, especialmente si estoy fuera de las pistas. Solo intento volver lo antes posible y ayudar en lo que pueda." Sobre su rol, además: "Soy un jugador que personalmente me gusta tener mucho el balón no sólo para anotar, si no también para mover el balón y asistir"

Todo el desenlace a partir de las 18.00h de la tarde del domingo, en el Palau de Son Moix. Partido importante, "el de mayor importancia hasta el momento" según la calificación del técnico palmesano, para recibir a ese Alicante que no quiere hacer más que ampliar su racha.