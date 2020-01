Sito Alonso: "El UCAM Murcia CB ha cambiado la mentalidad y vuelve a ser el equipo que era"

El UCAM Murcia CB afronta su próxima cita de Liga Endesa con optimismo, sobre todo después de la aplastante victoria de la semana pasada. Casademont Zaragoza es el rival a batir, un equipo que tanto en Europa como en competición doméstica está intratable: "Queremos competir fuera de casa tras haberlo hecho en casa y es una asignatura pendiente que tenemos. El Casasemont Zaragoza no es el mejor rival para ello porque está haciendo las cosas de forma fantástica y de una manera espectacular sobre todo en su pista y deberemos hacer un gran partido pues sabemos de la dificultad, aunque vamos con la ilusión de ganar", ha dicho el entrenador Sito Alonso, que ha destacado que esta semana "ha cambiado la mentalidad en el Palacio y ha vuelto a ser el equipo que era".

Ahora mismo, el UCAM está un triunfo por encima del descenso, pero la ansiada victoria ante Fuenlabrada supone un punto de partida para comenzar una buena racha: "Nos hemos quitado un peso que nos lastraba y nos restaba confianza, pero ahora hay que competir también a domicilio", ha recalcado Sito, asumiendo, además que "durante el partido habrá momentos complicados porque el Zaragoza hace que los haya ante todos sus adversarios, hay que dar el máximo".

La clave para ganar a Zaragoza pasan por el acierto, aunque no es bueno encomendar toda la suerte en ello: "Para ganar fuera tienes que sacar tiros libres y tener acierto en el triple pues de lo contrario es casi imposible y más en una cancha en la que el público está muy enganchado con su equipo. Tenemos muchas virtudes y desde el respeto que le tenemos al rival debemos poner esas virtudes en primera línea", ha rematado.

El descarte esta semana será nuevamente Marques Townes, un jugador que necesita seguir sumando minutos para coger experiencia, aunque el entrenador madrileñó no quiere riesgos: "Si no hay problemas de última hora no vamos a hacer cambios y no porque Marques esté mal, pues cada día está mejor, sino porque el equipo ha cogido una línea positiva y queremos seguir con los mismos", ha postillado Sito.