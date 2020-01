Mónica Oltra asegura que solo falta "un fleco" para aprobar el texto de la nueva Ley de Función Pública

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que falta "un fleco" para poder aprobar el texto de la nueva Ley de Función Pública en el seno del Consell, porque en el fondo no hay ninguna discrepancia. Recuerda que ya en 2018 se acordó que para acceder a la función publica habría que cumplir determinados requisitos lingüísticos y que de lo que se trata es garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la administración en la lengua que elijan. A pesar de que se le ha preguntado varias veces, Oltra no ha querido decir cual es ese fleco, solo indica que es un aspecto procedimental.

La portavoz del Consell no ha querido aclarar si efectivamente había un acuerdo político en el Consell, previo a la reunión de este jueves, y que Compromis rompió por indicación de la vicepresidenta, como aseguran algunas fuentes del ejecutivo valenciano, y anima a esas fuentes a salir del anonimato, dar la cara y asumir esa declaración.

Oltra no ha respondido si el Consell se plantea la posibilidad de llevar a los tribunales la negativa del gobierno central de no devolver los 281 millones del IVA de 2017 que la ministra Montero no quiere devolver. Sí que señala que el Consell se los va a reclamar, pero recuerda que esa decisión de retener el dinero la adopto el ministro Montoro, siendo presidente Mariano Rajoy.