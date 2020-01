El Valencia recibe a un rival herido

El Valencia recibe el sábado a partir de las 21 horas al Celta de Vigo en Mestalla en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Santander. Será el segundo partido como local tras la gran victoria el sábado pasado ante el Barça que que sitúa al equipo a dos puntos de la zona Champions.

El protagonista de la semana ha sido Rodrigo Moreno y su posible fichaje por el FC Barcelona. Finalmente el delantero se queda en Valencia y ha entrado en la convocatoria y apunta a titular junto a Maxi Gómez en el ataque. La gran novedad de la convocatoria ha sido la presencia de Florenzi, el único fichaje del mercado de invierno. Los que no están son Piccini, Guedes, que está cerca de recibir el alta médica, Cheryshev, Cillessen, Jaume Costa y Manu Vallejo por lesión y Mangala y Correia por decisión técnica.

Albert Celades, que jugó varias temporadas en el Celta, opina sobre el rival del Valencia mañana. "Vamos a jugar contra un equipo que no está en buena posición en la tabla pero tiene jugadores de mucha calidad. No han podido encontrar estabilidad en el rendimiento y por eso está abajo, pero en cualquier momento pueden retomar su nivel porque tiene jugadores de primer nivel". Todo apunta a que Florenzi será titular mañana en el lateral derecho "Lo vemos bien. Ayer y hoy ha completado las sesiones de entrenamiento. Viene de jugar y está en forma. Puede ayudarnos desde ya y ha entrado en la convocatoria", afirma el técnico.

Por su parte el Celta llega muy necesitado a Mestalla que no gana desde el 24 de noviembre (1-3 ante el Villarreal), y que ha sumado 5 de los últimos 21 puntos en juego. Está en posiciones de descenso aunque tiene jugadores de mucha calidad para estar más arriba.

La buena noticia para los gallegos ha sido la retirada de la cartulina amarilla que vio Iago Aspas la pasada jornada y que le permitirá jugar. Óscar García ha convocado a 20 futbolistas donde destaca la presencia del delantero ruso Fedor Smolov que ha sido el refuerzo estrella de este mercado de invierno. No estarán Junca por lesión. Jorge Sáenz y Juan Hernández por decisión técnica y Pape Cheickh por indisciplina. Será un partido especial para Santi Mina y Murillo que volverán a la que fue su casa. Además, habrá dos jugadores en el punto de mira de la aficón valencianista: Rafinha y Denis Suárez que estuvieron cerca de recalar en Valencia.

En el banquillo celeste estará sentado un ex futbolista del Valencia. Óscar García sólo ha tenido palabras de cariño para su rival. "Todos sabemos el nivel que tiene el Valencia, un entrenador que se ha amoldado a lo que necesitaba el equipo. Le tengo especial cariño, les deseo que les vaya siempre bien menos este fin de semana. No será fácil porque no han perdido en casa, pero vamos con la intención de romper esa estadística”.

El colegiado del encuentro será el asturiano González Fuertes. Se espera un gran ambiente en las gradas de Mestalla.

ALINEACIONES PROBABLES

VCF: Jaume; Florenzi, Garay, Gabriel, Gayà; Parejo, Coquelin, Soler, Ferrán; Rodrigo y Maxi Gómez.

CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Okai, Rafinha, Brais, Fran Beltrán; Aspas y Santi Mina.