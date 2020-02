El puente más antiguo de Bizkaia

El investigador y miembro de AVPIOP, Joaquín Cárcamo ha repasado en Hoy por Hoy Bilbao, alguno de los puentes históricos con valor patrimonial en Bilbao-Bizkaia.

Entre mayo de 1845 y enero de 1848 se construye en Bilbao el primer puente de hierro levantado en España. Lo proyecta el arquitecto Antonio de Goicoechea y lo dirige el ingeniero de caminos Pedro Celestino Espinosa. Bautizado como puente de Isabel II, estaba situado exactamente en el lugar que hoy ocupa el puente del Arenal. Constaba de cinco tramos sobre la ría, apoyados sobre pilas de piedra y otros menores en las riberas. De los cinco tramos, cuatro eran fijos y uno, el central, levadizo, para permitir el paso de las embarcaciones aguas arriba hasta San Antón. El sitio de 1874 le afectó, pero la sentencia de muerte, además de algunos deterioros anteriores, se la dio el «aguaducho» de la madrugada del 11 de abril de 1874, que descalzó las pilas cercanas a la margen izquierda.

Puente de Isabel II de Bilbao hacia 1870 / Foto Laurent, Fototeca Española

Otro ingeniero de caminos, Adolfo de Ibarreta, destacado en la defensa de la Villa, proyecta de inmediato el nuevo puente que habrá de sustituirle, y actúa también reconstruyendo provisionalmente los de Lutxana y Udondo que los carlistas habían dinamitado. Enfrentado al problema de la reconstrucción definitiva de ambos puentes, el ingeniero jefe, Pascual Landa, solicita al Ayuntamiento de Bilbao la cesión de uno de los dos arcos de la margen derecha que habían quedado en buen estado en el puente de Isabel II, y que tenía previsto subastar como chatarra, con objeto de utilizarlo en el de Udondo, dado que los 11 metros de luz del arco se ajustan con bastante exactitud.

La decisión del Ayuntamiento es positiva y el ingeniero Pascual Landa, desmonta cuidadosamente el arco cedido para proceder a su traslado hasta Leioa. ¿Era posible hacer este desmontaje? Lo era, porque el puente estaba formado, como la gran mayoría de los puentes de hierro levantados hasta entonces, por muchas pequeñas piezas de hierro fundido, enlazadas entre sí por tornillos. No estaba unido con remaches ni, evidentemente, mediante soldadura. Es decir, era una estructura muy similar, salvando el casi siglo y medio transcurrido, a la de la estación de Termibus, de Nicholas Grimshaw. Las piezas no se habían importado de Inglaterra, como era habitual en los países no industrializados. Habían sido fundidas en Bilbao, en Santa Ana de Bolueta. Pascual Landa, las desmonta, las traslada y las vuelve a montar de nuevo en el entonces camino de sirga, hoy carretera de Bilbao a Las Arenas, en 1876.

¿Qué ha sido de aquel puente de hierro de Udondo montado hace 141 años y formado por un arco compuesto de piezas de fundición pertenecientes al primer puente del Arenal, fundidas en Bolueta en 1846-47, es decir, hace 170 años? Pues allí sigue, como nos ha contado el investigador y miembro de AVPIOP, Joaquín Cárcamo, soportando diariamente sobre sus lomos el paso de miles de vehículos. Hoy es el puente más antiguo de Bilbao que se ha conservado. Es también el puente de hierro más antiguo en España y uno de los más antiguos conservados en el continente europeo. (Texto AVPIOP)