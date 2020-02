El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, no arroja la toalla en la lucha por recuperar al central Pablo Insua y al centrocampista Celso Borges. Así lo manifestó el máximo mandatario blanquiazul en el encuentro organizado por el Comité Galego de Adestradores de la Federación Galega de Fútbol, celebrado esta tarde en Vimianzo y en el que también participó el entrenador, Fernando Vázquez.

El presidente valoró de forma positiva el recientemente cerrado mercado de fichajes de invierno: "É un mercado complicado. Estamos moi contentos coas 7 entradas e 6 saídas. Non puidemos recuperar a Insua e Borges, pero os seus clubes non quixeron liberalos. Tentarémolo no verán, a ver se somos capaces".

Vidal se siente feliz por la reacción que ha experimentado el equipo, con seis victorias consecutivas tras una pésima primera vuelta, aunque quiso hacer un llamamiento a la prudencia: "Non pensaba que todo ía ir así, pero non perdamos a perspectiva porque estamos a dous puntos do descenso. Falta moito para a salvación. Se se gañan pronto, podemos mirar máis arriba. Perdendo en Alcorcón podemos volver aí. Cada partido é unha final e faltan 20 puntos para a salvación".

La duda de Sabin Merino

Precisamente, de cara al choque del próximo domingo, la gran duda del equipo es la participación de Sabin Merino, goleador en las últimas jornadas. Ante la Unión Deportiva Las Palmas se vio obligado a retirarse de manera anticipada del terreno de juego debido a unas molestias musculares y hoy se le han efectuado pruebas médicas para intentar aclarar el alcance de su lesión. "Non se sabe nada pero é sería dúbida para Alcorcón", señaló el presidente del Deportivo en el acto celebrado en Vimianzo.

Junta de Accionistas para ampliar capital

Fernando Vidal se refirió también a la Junta de Accionistas del club en la que se deberá aprobar la próxima ampliación de capital. Una cita que aún no tiene fecha pero para la que baraja "a segunda quincena de marzo". El presidente blanquiazul confirmó que será "antes do 31" de ese mes. "Haberá que ver se facemos unha, dúas ou tres fases. Será unha ampliación ambiciosa", afirmó Vidal.