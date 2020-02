Ayuso cedió a Guaidó 'La Casita' del Canal de Isabel II para una cita privada

La Residencia Santillana, más conocida como ‘La Casita’, es una de las propiedades más exclusivas y selectas del Canal de Isabel II. Ese chalé de alto lujo - de más de 2.000 metros cuadrados- ha sido utilizado desde hace años por todos los presidentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde la época de Joaquín Leguina, hasta la actualidad, para todo tipo de reuniones institucionales, la mayoría de ellas secretas, pero siempre con los líderes regionales presentes en ese enclave único - ubicado en el término municipal de Manzanares el Real, junto al embalse de Santillana-.

La presidenta madrileña ha roto esa tradición. Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más. Según ha sabido la SER, el pasado 25 de enero, la Comunidad de Madrid cedió ese chalé al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó para una cita de carácter privado, no institucional, como suele ser habitual.

Según la fuentes consultadas, en esa residencia el Gobierno madrileño suele organizar encuentros oficiales, no públicos, por ejemplo, con presidentes autonómicos de otras regiones, "son reuniones muy exclusivas, pero nunca se ha dejado ese edificio no estando el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid", apuntan estas fuentes. En esta ocasión, Juan Guaidó disfrutó de esa propiedad pública para reencontrarse con su padre, al que no veía desde hacía cinco años, tal y como adelantó El Mundo.

Se ocultó "por motivos de seguridad"

Fuentes del Gobierno madrileño confirman a la SER que le prestaron ese edificio “dado que el gobierno central no atendió a la delegación del presidente legítimo de Venezuela”. La Comunidad de Madrid ocultó el ofrecimiento a Guaidó “por motivos de seguridad”, por eso “no se informó”, según estas fuentes, que también confirman que ni la presidenta, ni ningún miembro del gobierno estuvieron presentes en ‘La Casita’, junto a Guaidó. La Cadena SER ha contactado con el equipo del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado para conocer si estaba al tanto de la cesión de este edificio, pero no ha habido respuesta.

Esa cita privada se celebró el sábado 25 de enero, el mismo día en el que el PP recibió con honores a Guaidó, al quien la presidenta madrileña concedió la medalla internacional de la Comunidad de Madrid.

En esa misma residencia se reunió, en secreto y con la máxima discreción, el gobierno regional al completo en navidades. Una comida entre la presidenta, Díaz Ayuso y sus consejeros de su gobierno, después de un inicio de legislatura muy convulsa, llena de tensión y choques entre los dos socios, PP y Ciudadanos.