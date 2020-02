La fragilidad defensiva que condena al B The Travel Brand a laderrota

Tal vez fuera la poca confianza en la plantilla alicantina, o el dolor que provoca hacer un homenaje al legendario Kobe Bryant antes del encuentro lo que hizo que los jugadores del ‘B the Travel Brand Mallorca Palma’ salieran completamente desubicados al parqué de Son Moix en los primeros compases del encuentro, lo que sembraría la semilla de la derrota en la jornada número 20 de la LEB ORO.

Ya lo decía Felix Alonso en la previa. Ya advertía cuán peligroso podía ser este recién ascendido que no hace otra cosa que escalar posiciones en la clasificación. “Es el equipo reveleación de la temporada juntamente con el Valladolid” comentaba el técnico palmesano en una previa en la que prácticamente nadie daba ni un duro por el HL Alicante. Menos Félix, claro. Aunque por desgracia para él, sus palabras no acompañaron al pobre planteamiento de esta tarde. Derrota del Palma, victoria del Alicante, y oportunidad perdida para poder arrebatarle el liderato la jornada que viene al Valladolid.

El encuentro arrancaba con un auténtico vendaval ofensivo del HL Alicante que no consiguió detener el conjunto palmesano, lo que provocó un importante parcial de 5-15 en los primeros 5 minutos de partido, que tuvo que verse detenido por un tiempo muerto de Félix Alonso. Como si no hubiera pasado nada. Suena la bocina, se reanuda el encuentro, y el Palma sigue exhibiendo un ejemplo de cómo no debe defender un equipo que opta al ascenso directo a ACB. 14-22 en el primer cuarto, que podría haber sido más sangrante si Álex Hernández no hubiera sido el principal ejecutor del conjunto local, que fue lo mejor del Palau juntamente con la ovación al fallecido Kobe Bryant en el minuto 8 de partido.

En el segundo asalto, la historia se volvía a repetir, y esa brecha que abrieron los locales parecía no llegar a cerrarse nunca. Lo más cerca que estuvieron los palmesanos fue un menos 8 en el marcador, que poco a poco se encargarían de alargar los alicantinos. La esperada llegada a la plantilla de Matt Stainbrook parecía no tener el efecto deseado, porque notaba como una de sus mejores incorporaciones supone un auténtico ‘handicap’ a la hora de defender, por esas condiciones físicas que causan polémica. El ataque palmesano parecía que comenzaba a fluir, pero el base del Alicante, Pitts, se ponía el mono de ‘playmaker’ para hacer sufrir al conjunto de Alonso y llevar el encuentro al descanso con una ventaja de 9 puntos (35-44).

El tercer asalto cumplía con la norma establecida en los inicios de las segundas mitades del Palma de reducir el nivel, que se sumaba a las malas sensaciones que se dejaron en la primera mitad para que el Alicante se escapara en el marcador 18 puntos arriba. Tiempo muerto a los 3 minutos de Félix Alonso que, a diferencia de lo sucedido en el primer asalto, sí que sirvió de algo, y los palmesanos consiguieron recortar distancias. Pero la calidad y la visión de Pedro

Llompart mantenía a los de Alicante enchufados en el encuentro, mientras que el BTTB se negaba a admitir que no era su día desde más allá de la línea de 3. 53-65 y las esperanzas estaban en el último asalto.

La dinámica en el último cuarto seguía siendo la de hasta el momento. Falta de fluidez en ataque, falta de consistencia defensiva y, para colmo, los triples no entraban. Todo sumado al potente juego interior que mostraban los locales, y las jugadas dignas de salir en las redes sociales que realizaban Pedro Llompart y Pitts, hicieron del marcador su tesoro más preciado y, negándose a soltarlo, se llevaron el encuentro hacia Alicante por 63-78. Y su quinta victoria consecutiva, claro.

Sube a la séptima posición el Alicante, que sigue siendo, ahora más que nunca, la revelación de esta disputadísima LEB ORO, e impide, además, que el conjunto palmesano pueda saborear de nuevo las mieles del liderazgo, con una posible victoria, la semana que viene, frente a Valladolid.