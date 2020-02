El cierre del mercado de fichajes ha dejado una sensación de decepción entre la mayoría de aficionados del Real Mallorca.

El equipo, que lucha por salvar la categoría, necesitaba refuerzos. La llegada de Pozo y Koutris no ha contentado las expectativas de muchos, que esperaban la llegada de algún jugador más y sobre todo diferencial. Lo más preocupante es que a día de hoy las peticiones del entrenador no se contemplan y Vicente Moreno ha optado por no opinar para no crear un incendio en el club, que debe centrarse única y exclusivamente en lo deportivo.

La entidad ha puesto más de 50 millones de euros en este club, pero hay que recordar que la filosofía americana deportiva es la del espectáculo, de disfrutar de un evento deportivo y si se gana mejor. En España, por no decir en Europa, se exigen resultados y si encima se gana, mucho mejor. Un detalle a tener en cuenta.

El club está saneado, pero con el presupuesto más bajo de Primera División y con poco que ofrecer a los jugadores para contentar las pretensiones de los jugadores y representantes. Sin embargo, exponiendo estas dificultades, me ha faltado ver más planificación. Adelantarte a tus competidores a la hora de contratar jugadores y asumir menos riesgos.

Tal vez la directiva, con Maheta Molango y Javier Recio piensen que no, pero seguro que dejarían de estar señalados por la afición, si se explicase con qué situación se han encontrado para trabajar y no tener la imagen de verlos salir de Son Moix, a una hora para que se cierre el mercado, sin querer dar explicaciones y abriendo todo tipo de especulaciones.