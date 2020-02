El Govern se reunirá con Aena y Enaire para analizar la ampliación de Son Sant Joan

El Govern analizará la situación de la ampliación del aeropuerto de Palma con Aena y Enaire en una reunión prevista para el jueves de la próxima semana. El PSIB asegura que las obras no contemplan un aumento de la capacidad sino solo una mejora de las instalaciones. Mientras, más críticos son los socios del Pacte, Unidas Podemos y Més per Mallorca que rechazan las obras en Son Sant Joan porque dicen que no son necesarias y porque va en contra de la ley de cambio climático de Balears.

El conseller de Movilidad, Marc Pons, mantendrá un encuentro con Aena, la empresa pública que realizará el proyecto de mejora en el aeropuerto, y también con Enaire, la entidad pública que gestiona de la navegación aérea. El objetivo es conocer de primera mano el proyecto y analizar los detalles. Según el Ejecutivo balear el plan no contempla un aumento de la capacidad del aeropuerto sino una mejora de las infraestructuras actuales.

La portavoz parlamentaria socialista, Silvia Cano, insiste en que el Govern apuesta por la sostenibilidad y aclara que para aumentar la capacidad del aeródromo tiene que pedirse a la dirección general de aviación civil, un organismo que depende del ministerio de Fomento. Una solicitud que de momento no ha realizado.

La portavoz adjunta de la formación morada en el Parlament, Esperança Sans, confía en poder llegar a un acuerdo entre los tres partidos.

En Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, cree que la ampliación es una barbaridad y que va en contra de las demandas de la ciudadanía. Insiste en que hay que avanzar hacia otro modelo de mercado en las Islas y no apostar por el incremento del número de turistas.