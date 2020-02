El Gobierno "no ve factible" pagar a las comunidades el IVA de 2017

El Gobierno "no ve factible" que pueda pagar a las comunidades la liquidación del IVA de 2017 a las comunidades autónomas que, en el caso de Balears, son 78 millones de euros. Así lo ha dicho este lunes por la mañana aquí en la SER la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Darias dice que hay dificultades y un tema legislativo que lo impide y que no cree que sea fácil de resolver. Dice que no sabe si podrán encontrar algún resquicio para el entendimiento. Recuerda que en 2019 hubo una oportunidad para solucionar el tema con los presupuestos generales que no salieron adelante.

Darias también se ha referido a la reforma del modelo de financiación autonómica y ha dicho confiar en que esta legislatura sea posible "renovarlo y llegar a un acuerdo".

Son 2.500 millones de euros que se adeudan a las comunidades autónomas de los que 78 son para Balears. La negativa del Gobierno a pagar el IVA ha supuesto que algunos territorios como Andalucía y Galicia, hayan anunciado que llevarán a los tribunales a Hacienda por el impago. En Balears prefieren agotar la vía del diálogo aunque no descartan acudir a la justicia.