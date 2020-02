Joan Bosch: "La mayor parte del fraude fiscal se produce en la economía revelada"

El economista Joan Bosch abre en el palacio Condestable de Pamplona la IV edición del curso "Economía para no economistas" que organiza ATTAC. Bosch defiende que la mayor parte del fraude fiscal no se produce en ámbito de la economía surmergida sino "dentro de la economía revelada": "¿Acaso no hay fraude fiscal cuando empresas de la economía digital apenas pagan impuestos?" se pregunta.