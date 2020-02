Salamanca, ¿el nuevo Granada de la Real?

La Real Sociedad quiere hacer de Salamanca su nuevo Granada. Esa es la ambición. Ese es el sueño. En mayo del año pasado, cuando nadie daba absolutamente nada por ellas, dieron un campanazo histórico en tierras granadinas ganando contra todo pronóstico la final de la Copa de la Real contra el Atlético de Madrid.

Ahora en Salamanca se disputa la Supercopa femenina, con el mismo formato que la de los chicos. Una especie de final four a la qye las donostiarras acuden como campeonas de Copa. Y las sensaciones son parecidas. La Real Sociedad acude como el equipo más flojo de los cuatro, como el que menos posibilidades parece tener, como si todo lo tuviera en contra. Igual que en Granada. Su primer paso en Salamanca será la semifinal contra el Levante, el rival que todo el mundo quería, pero que no obstante no deja de ser el tercer clasificado de la liga. Vamos, que es también un hueso muy duro de roer. Y que en la liga ya les ha ganado de forma contundente por 3-0. De nuevo todo en contra. Como en Granada. Y de nuevo las ganas de cambiar la historia, de luchar contra todo y contra todos, y levantar otra Copa. La Real quiere convertir Salamanca en su nueva Granada.

"Sabemos que es muy complicado. Pero aquel partido de liga lo tenemos para aparender. El partido de liga no supimos afrontarlo como sabemos, ellas cambiaron el sistema y no nos vino mal para estar preparadas para diferentes cosas. Nos da más información y será un partido muy diferente", explica Ane Etxezarreta, la central de la Real, en los micrófonos de la SER. "Es un equipo muy completo, tienen mucha movilidad, es muy difiícil de defender. En liga no hicimos nuestro mejor partido, pero en la primera parte le hicimos ocasiones claras. Y nos agarramos a eso, si sabemos trabajar bien el partido, les defenderemos mejor y les podremos hacer más daño", añade.