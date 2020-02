Los comedores abren sus puertas después de tres meses y medio

Hoy se reactiva el servicio de comedor en los 37 colegios donde se vio suprimido el pasado 15 de octubre, después de que la anterior empresa adjudicataria, Royal Menú, dejara de hacerse cargo del mismo. Lo que supuso que más de 1.500 niños y niñas se quedaron sin poder comer en sus escuelas, pero desde hoy, volverán a dar vida a los comedores.

Se unen tres centros más, en Jódar, La Carolina y Cabra de Santo Cristo. La empresa Col-Servicol se hace cargo ya de la elaboración de los menús en estos centros de enseñanza, tras largas semanas de negociación que no han sido fáciles para los padres y madres afectados, especialmente para 400 los menores incluidos en el Plan de alimentación de la Junta (Plan SYGA). Tampoco lo ha sido para los actores que han estado participando en las negociaciones y que han tenido su principal escollo en los reparos de la nueva adjudicataria, a hacerse cargo de las deudas que la anterior adjudicataria tenía contraída con las trabajadoras.

Pero el asunto no parece estar carente de sobresaltos. En el colegio ubetense Virgen de Guadalupe aseguran que el servicio va a comenzar sin la contratación de una monitora de educación especial para niños que requiere de atención individualizada. Algo que venía funcionando con anterioridad y que, de no solucionarse, dejaría a este comedor con una monitora menos y sin la atención personalizada para los dos menores escolarizados que requieren de este apoyo complementario.

En cualquier caso, y aparte de esta cuestión de última hora, la directora del centro, Juana Mari Cantos, aseguraba que el servicio se verá mejorado, con menús de mayor calidad, más productos ecológicos y un incremento significativo, añadía de productos para la higiene, “muy deficitarios” a su juicio, con la anterior adjudicataria.