Joan Tomàs: "Las lesiones no sirven de excusa"

En una nueva sección de 'El Scouting', esta vez sin nuestro colaborador Martí Vives, hablamos de la actualidad del conjunto del 'B the Travel Brand junto al jugador mallorquín Joan Tomàs, aprovechando que nos ha firmado la camiseta del equipo que sorteamos la semana pasada en SerDeportivos Baleares.

El conjunto palmesano, que en la jornada anterior perdió una buena oportunidad para optar por el ascenso directo a ACB, visita en la jornada 21 al líder de la competición, el Valladolid, el equipo revelación de la temporada. "Hicimos un partido horrbile. Tiene mucho mérito cómo nos planteó el partido Alicante, y no supimos defenderlo. Atacamos mal e hicimos malos tiros, y luego nos metieron canastas fáciles"comenta el jugador acerca de la derrota frente a HL Alicante.

"Personalmente me siento bien. Después de la larga lesión de inicio de temporada, he jugado unos 10 partidos y me noto bien físicamente"