"El descenso es una opción muy real porque tenemos una de las peores plantillas de la categoría"

Como cada martes, repasamos con Antón Meana la actualidad del Sporting. Su preocupación por el descenso, la calidad de la plantilla o el futuro del director deportivo, algunos de los asuntos a analizar.

Descenso. "Es el riesgo de que si el Sporting falla en casa se puede meter en un lío tremendo. La sensación general en la ciudad es que si se entra en descenso le va a costar muchísimo salir. Se nos olvida lo realmente cerca que estar de bajar a Segunda B. Miras la clasificación y te entra miedo. El equipo no esta acostumbrado y tampoco preparado. Es fundamental ganar el domingo en casa y no ir a una final en Santander".

Opciones. "Tengo miedo al descenso. Llámalo miedo, pavor, terror... Si el Sporting baja a Segunda B seguiremos viviendo aunque será más triste. El descenso es una opción muy real. Lo llevo pensando desde que arrancó la temporada. Es una de las peores plantillas de la categoría: sin alma, sin talento, sin calidad, sin fútbol y ahora hay que ver si está preparados para lo que viene".

Plantilla. "El Sporting no tiene jugadores para más. La temporada no esta siendo un fracaso, es la plantilla. Con esto puedes aspirar a estar un poco por encima, no es para bajar. El sexto por la cola, no más arriba y lo demuestran semana a semana.

Vestuario. "No hay nada peor que estar en manos de un vestuario viciado sin tener motivos para ello. Jugadores que no han hecho nada están destrozando el Sporting y es tremendo. La selección de Torrecilla es lamentable pero con la plantilla que hay se podría hacer un poco más. Es dejadez, no darse cuenta de lo que se juegan".

Pesos pesados. "Álvaro Vázquez no te rinde en el campo pero tampoco es capaz de ser un líder. Y hasta la gente que rinde como Mariño, luego es cómplice. Siempre está justificando al equipo .Si tienes un buen portero y un buen tío necesitamos que de un golpe encima de la mesa. Alguna vez he escuchado desde fuera que a Aitor le han castigado por lo que dijo en Soria. Es el mejor que tiene junto a Manu García. Es muy preocupante si es así porque va en contra del Sporting. Manu no puede estar bien por la rémora que le rodea pero Aitor García marca diferencias. Prescindir de él es un lujo que el Sporting no se puede permitir".

Sabin Merino. "Sigue esperando que Miguel Torrecilla le devuelva la llamada. Lo que me cuentan es que con lo que apostó el Depor es muy difícil que el Sporting hubiera podido llegar. Durante la primera fase del mercado estuvo esperando a que le devolviera la llamada. Nunca lo hizo. Ese es el estilo Miguel Torrecilla y luego trae a uno de Portugal".

Mareo/Fichajes. "Nadie habla a nivel mundial de la cantera. En Alemania hablan lo mismo de Mareo que de Veriña. Ha dejado de existir. Va a mercados que no tiene jugadores ¿Qué hacemos viendo futbolistas en Portugal? ¿Por que no ficha croatas, serbios? Futbolistas que puedes traer por 3 millones y venderlos por 10, descubrir futbolistas antes de que exploten".

Felipe Miñambres. "Me parece imposible que venga. Tendrá cosas más apetecibles. Ahora mismo el Sporting es un club al que hay que tener mucho valor para venir".