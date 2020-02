Se acaba el presupuesto municipal para la ayuda al alquiler. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) reconoce que se han agotado los 2,5 millones de euros previstos para que familias en situación de vulnerabilidad puedan alquilar un piso. De ahí el goteo de familias que denuncian que, tras recibir la comunicación del ayuntamiento de que cumplen todos los requitos y conseguir un propietario dispuesto a alquilarles una vivienda (algo harto complicado), no consiguen la ayuda porque el IMV les informa de que no hay dinero.

Una de estas afectadas es Noelia, con una niña de 3 años y un desahucio previsto el próximo 13 de marzo. Noelia obtuvo luz verde del ayuntamiento de Málaga para conseguir la ayuda al alquiler de 550 euros mensuales y después de un largo periplo encontró una propietaria que le alquilaba un piso; pero al acudir a las oficinas del IMV a informarse para formalizar el contrato se dio de bruces con la falta de dinero: "Vine y me dijeron que no había presupuesto y que la ayuda desde el 31 de diciembre estaba anulada (...). No sé que hacer, me encuentro desesperada, no duermo por las noches".

Otro caso similar es el de Verónica, una de las personas acampadas hasta este martes a las puertas del IMV, en calle Saint-Exupéry. Con una niña de once años, Verónica recibió la comunicación de que cumplía los requisitos para la ayuda al alquiler el pasado mes de noviembre; en un mes consiguió piso pero desde el Instituto de la Vivienda le comunicaron que no había dinero. "No podemos más", dice en referencia a su hija, que ha tenido que irse a vivir con su padre, y a ella misma, a la que el ayuntamiento le ha ofertado el albergue municipal.

Verónica, junto a otras tres familias, fueron desalojadas este martes por la policía de la acampada que habían iniciado frente al IMV.

En total, 447 familias cumplen los requisitos para recibir la ayuda del alquiler, pero aunque encontrasen piso no podrían recibir la subvención porque el dinero se ha agotado, algo que denuncia el portavoz el Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez: "No hay dinero para que ninguna familia que esté en una situación extrema pueda acceder a una vivienda".

Pero desde el Instituto de la Vivienda tratan de restarle importancia al asunto indicando que "no son más de diez" las familias afectadas por el parón de las ayudas porque el resto no han encontrado piso y afirman que, una vez aprobados los presupuestos del ayuntamiento, se dará luz verde en el consejo rector del IMV al nuevo plan de vivienda 2020-2025 a mediados de mes con la intención de dar cabida a estas familias.

Ayudas que esperan como agua de mayo numerosas familias, aunque en la práctica sólo uno de cada cinco adjudicatarios de los 550 euros mensuales al alquiler -cantidad que va disminuyendo un 10 por ciento cada semestre- consiguen encontrar propietarios dispuestos a alquilarles una vivienda.