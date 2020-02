Martín confirma que la depuradora de El Rosario "solo beneficiará" a El Rosario

Después de que el pleno del Cabildo de Tenerife aprobara este martes una moción de Coalición Canaria para la construcción de una depuradora de aguas industriales en el polígono de La Campana, en El Rosario; apoyada por la oposición y una consejera de Sí se Puede; y que horas más tarde el presidente insular, Pedro Martín, asegurase en rueda de prensa que apoyará económicamente la obra. Martín ha confirmado este miércoles en Radio Club Tenerife de la Cadena SER que la obra "solo beneficiará" al municipio afectado.

Una situación que se dará, según el presidente del Cabildo, porque "no hay capacidad para que otros municipios se enganchen, no hay canalizaciones, no hay conducciones, no hay urbanizaciones preparadas en estos momentos, ni en años, porque no está preparada la infraestructura para que puedan prestar esos servicios".

Martín defiende el silencio mantenido por él y su equipo durante los últimos días en relación a este asunto. Y recuerda que lo que se ha hecho es "buscar soluciones" para el Polígono de La Campana y poder "ayudar" a El Rosario "que tiene un problema muy serio".