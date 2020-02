Tras haber estado en el dique seco durante muchos meses la presente campaña es muy importante para Aitor Sanz quien vuelve a convertirse en uno de los ejes vitales del CD Tenerife. El madrileño se ha vuelto a sentir futbolista y eso es por la constancia que ha tenido a la hora de recuperarse de sus dolencias físicas: "estoy muy agradecido al Tenerife por lo que ha hecho por mi especialmente cuando he estado lesionado. No tengo nada de molestia y estoy haciendo trabajo preventivo para evitar que puedan surgir problemas pero no he vuelto a sentir dolor alguno", señaló el centrocampista.

El Cádiz ha sido uno de los equipos que ha preguntado por el capitán blanquiazul en el mercado invernal y su ex técnico Alvaro Cervera elogió al madrileño quien le respondió al técnico con palabras de agradecimiento: "es un entrenador al que admiro pues ha demostrado durante su carrera la valía que tiene y es un entrenador de esos que te enseña cosas. No es fácil de encontrar y para mi es un honor que Alvaro se interese por mi pues tengo buena relación con el y me gustaría trabajar en el futuro con el por su filosofía, pero el se debe al Cádiz y yo al CD Tenerife", aclaró.

Es evidente el cambio de estilo en el conjunto tinerfeño con la llegada de Rubén Baraja y a ello hizo referencia el jugador comentando que su filosofía se basa "en el trabajo y en la insistencia. Esto lleva un proceso y no hemos llegado a la idea que el tiene del juego. Nos queda mucho camino por recorrer para llegar a lo que quiere pero estamos en ello y con la intención de sacar los encuentros adelante", sentenció.