La madre del niño de 11 años que llamó al 112: "Me ha salvado la vida"

Mohammed tiene solo 11 años y en ese tiempo ya ha salvado una vida, la de su propia madre. Ella, Nabila, agradecida, ha contado en Hoy por Hoy Madrid cómo su hijo la llena de orgullo, con sus buenas notas y con su extraordinaria entereza para reaccionar en una situación como la que vivió. "Me ha salvado la vida", nos explica Nabila, que se desmayó en su casa ante sus dos hijos y fue el pequeño Mohammed quien llamó al 112 para avisar de lo que estaba ocurriendo.

"No recuerdo nada hasta que llegó la policía local. Mi hijo me contó después lo que pasó, que llamó al 112, que explicó lo que me pasó...", indica una emocionada Nabila. La llamada dura apenas unos minutos. Mohammed explica cómo su madre no puede abrir los ojos, cómo no le contesta y permanece tendida en el suelo.

"El 112 me contó cómo trató mi hijo (la situación) de manera perfecta", señala Nabila, cuyos sentimientos son todavía poderosísimos y también confusos. "Es una felicidad y ganas de llorar. Es una mezcla", afirma. La reacción de Mohammed ha despertado admiración en todo el país y Nabila le agradece que también haya participado de la educación de su hijo, que todos han puesto su granito de arena para que el chico de 11 años aprendiera qué debe hacer en una situación así.

"No solo nosotros. Él ha aprendido (a reaccionar) en el colegio, de los vecinos, de toda la sociedad española. Todo eso, las charlas del colegio con la policía local y nacional", todos, insiste, a los que agradece su parte en esta historia.

Mohammed, niño de buenas notas, vuelve al colegio entre la luz de los focos mediáticos. Aunque aún no sabe en qué sector, su madre explica que quiere ser empresario cuando sea mayor porque con todo el dinero que gane, que será mucho, solo piensa en "ayudar a la gente".