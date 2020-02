La angustiosa llamada de un niño al 112: "Mi mamá se ha caído al suelo y no sé qué le pasa"

-112. ¿En qué puedo ayudarle?

·A mi mamá le acabo de escuchar gritar y se ha caído al suelo y no sé qué le pasa. Está medio dormida medio despierta.

Así comienza la conversación entre un gestor de emergencias de Madrid y un niño de Leganés que llamó al teléfono 112 para avisar del desvanecimiento de su madre en el hogar familiar.

🤗 Mohammed tiene solo 11 años y ha demostrado un aplomo admirable.



El pasado 26 de enero su madre sufría un desvanecimiento en su casa de #Leganés. El pequeño reaccionaba con entereza llamando rápidamente al 112.



Por fortuna todo quedó en un susto.#Madrid112#ASEM112 pic.twitter.com/ACbjyJQmmN — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) February 5, 2020

Los hechos ocurrían el pasado 26 de enero (domingo) poco antes de las 07:00 horas de la mañana.

Llama la atención durante toda la conversación el aplomo del pequeño Mohammed que responde, manteniendo la calma, a las preguntas para evaluar la situación y recabar información sobre los recursos a enviar a la casa. Con Mohamed estaba su hermano, de 6 años.

“Mi mamá tiene entre 31 y 32 años”, aporta al gestor o “ya no tiene los ojos abiertos” contesta en otro momento “pero el pecho se le mueve un poco”, responde cuando le preguntan por si su madre respiraba. “Ahora no me contesta”, explica también.

Finalmente fueron activados SUMMA-112, Policía Nacional y Policía Local, "como consecuencia del desvanecimiento se había golpeado, pero fue dada de alta", informa emergencias de Madrid.