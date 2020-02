El Senado rechaza la propuesta para crear una comisión de insularidad

El Senado ha rechazado la propuesta para crear una comisión de insularidad, impulsada por el senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, y el senador Canario, Fernando Clavijo. Por su parte, el PSIB, que votaron en contra de la propuesta de Més, aseguran que van a registrar en el Senado una petición para crear una ponencia sobre Insularidad y Ciudades Autónomas, dentro de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.

La enmienda de Més per Mallorca no ha salido adelante. Ha habido 117 votos en contra, 34 a favor y 107 abstenciones. La formación ecosoberanista critica el posicionamiento tanto de los socialistas, que se han mostrado en contra, como del PP, que se ha abstenido.Según Vidal la comisión de insularidad no es un juguete ni una ocurrencia.

Insiste en que la enmienda no es partidista y asegura que no se quiere generar conflicto con esta propuesta.

Por su parte, el senador socialista por Mallorca, Cosme Bonet, defiende su voto negativo a la creación de la comisión sobre insularidad y cree que es más eficaz la puesta en marcha de una ponencia para que se puedan debatir las problemáticas de las Islas en el Senado durante esta legislatura.

Está previsto que en los próximos días se pueda registrar la petición de los socialistas una vez se hayan creado las diferentes comisiones en el Senado.