HABTUR pide a la administación que no restrinja más zonas de alquiler vacacional

La patronal de viviendas turísticas HABTUR le pide a la administación que no restrinja más zonas de alquiler vacacional en la confección del Plan de Intervención en Ámbitos turísticos, PIAT, que tiene que estar listo para julio. Si hubiera alguna zona afectada y hubieran pedido licencia no tiene efectos retroactivos pero en el caso de plurifamiliares, que las licencias son de cinco años, pasado ese tiempo no se les renovaría. Habtur también reclaman que las plazas que que dejen de ser turísticas un tiempo por decisión de los propietarios vuelvan a la bolsa para que las compren otros propietarios y no se pierdan.

La gerente de Habtur, María Gibert señala que desde Habtur están pendientes de los dos contenciosos administrativos abiertos contra la zonificación, visto para sentencia en el caso de Mallorca y en fase de instrucción en Palma. Mientras, con la ley aprobada y en vigor, el PIAT debe estar listo en este primer semestre del año con la zonificación y requisitos de ordenación como densidad o intensidad de turistas por hectárea.Por eso Gibert pone el acento en cómo se haga esta zonificación ya que dice que en la anterior se restringió mucho y dejaron muchas viviendas fuera.

Además pide Gibert que en la nueva normativa no se pierdan las plazas de turismo residencial cuando se deje de ejercer la actividad sino que pasen de nuevo a la venta. Y es que señala que de las 115.000 camas que tienen y ocupando un tercio del sector podrían quedarse en un peso residual, ya que sólo se podrían mantener con cambios, las 20.000 que se aprobaron en la última bolsa.