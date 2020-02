Dreyer: "Prefiero ir a por la Copa y estrellarme. Vivir a medias no me vale"

Palma acoge la cuadragésimo quinta edición de la Copa de SM El Rey en el Pabellón Municipal de Son Moix. El Urbia Voley Palma quiere revivir el título que ganó en 2017 el Ca'n Ventura Voley.

Para ello, el equipo mallorquín empezará la andadura contra el Illa Grau. El entrenador del Urbia Voley Palma, Marcos Dreyer, le gusta la presión de ser el anfitrión: "Siempre la tenemos y hay más expectación porque jugar en el Pabellón de Son Moix es muy bonito".

Para los equipos más humildes es más fácil dar la sorpresa a tres partidos que en una liga regular, por eso se dan más sorpresas en este torneo. Dreyer hace hincapién en que "una buena racha en Liga no te da nada. Yo he ganado una Copa con el Elche y éramos un equipo recién ascendido".

El técnico brasileño quiere olvida cuanto antes el tropiezo de su equipo en el último partido en liga contra el Vecindario (2-3) y cree en su equipo: "Quiero verlo funcionar, tengo argumentos para pensar que pueden ganar la Copa pero no son matemáticas". Dreyer inisiste que "el equipo tiene que aprender a ganar sufriendo y jugando mal".



Los palmesanos esperan imitar los éxitos del Ca'n Ventura de 2017. "He asumido el papel de favorito sin serlo. En 2017 ganamos sin tener mayor presupuesto que el Almería y el Teruel, pero aposte por un 7 inicial. Si me dan el favoritismo, yo estoy encantado porque es un halago", explica en Ser Deportivos Baleares.

Por último, el entrenador del Urbia Voley Palma ha querido acordarse de la figura de Damià Seguí y lo que ha aportado al voleibol. "Cualquier equipo de Mallorca que haga cualquier cosa en el voley, se lo debe a Damià. Te puede gustar como hace las cosas o no, pero hizo mucho por este deporte. Quiero dedicarle un Son Moix lleno de gente".