Sito Alonso: objetivo y movimientos en el UCAM Murcia CB

El entrenador de UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos Región de Murcia para hablar de la evolución del equipo tras abandonar la crisis de derrotas y con varias semanas para "reestructurar" por delante.

"Hay que hacer las cosas muy bien para tener una temporada tranquila. Queda mucho todavía y es una situación en la que nos hemos metido obviamente sin querer. No queríamos estar en esta situación pero estamos en una situación en la que tenemos que demostrar la entereza y la capacidad que tenemos para salir de ella", decía Sito Alonso sobre la clasificación del conjunto universitario.

También repasó la situación de varios jugadores como Marques Townes, Manu Lecomte, Dusan Sakota o Dino Radoncic. Sobre Marques Townes asegura que es un jugador que tiene una "mentalidad muy fuerte" y que está preparado para afrontar lo que quede estando o no convocado.

De Manu Lecomte reconoce que "ni él está encontrando su mejor nivel ni nosotros el que esperamos de él", a la vez que estima que lo más importante es sacar el mejor rendimiento de cada jugador.

"Dusan Sakota ha mejorado, pero porque mejore puntualmente no quiere decir que esto sea lo que esperábamos de él" y respecto a Dino Radoncic apunta que no alcanza el punto que buscan y "hay que buscar soluciones para mejorar e igual no tiene que seguir mejorando contigo".

"Hay que confiar 100% en la plantilla que has fabricado. Obviamente, cuando tienes una serie de derrotas hay cosas que tienes que cambiar cuando tienes un parón. y luego cuando tienes un parón hay que reestructurar, resetear, hablar y pensar qué es lo mejor para el equipo y para jugador. Igual para algún jugador tampoco es bueno seguir aquí. Es algo que se verá en este parón. Hay jugadores que creo que su evolución tiene que ser en otro club", sentenciaba el técnico universitario.