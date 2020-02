Hace ya unos años “según dicen” los políticos y los estudios económicos que dejamos atrás la cruel crisis económica que nos hizo a todas las personas más pobres. Claro que también hay muchos estudios que dicen que durante la crisis aumentó el número de personas millonarias.

Bueno volvemos a lo de las pérdidas porque si ya está superado el bache, sería lógico y justo pensar que es el momento de recuperación. Recuperación de derechos laborales y por tanto más empleo, más contratos indefinidos, menos fraude en el control horario y por tanto menos horas “obligatorias sin cobrar”, pero no, los datos demuestras que apenas un 6% de los contratos son indefinidos y están creciendo los contratos a tiempo parcial. Y sobre el control horario, después de un año de aplicación, según denuncian los sindicatos lo único que ha sido aplicado es la forma de hacer fraude en todos los sistemas de control, sin contar que aún hay empresas que ni se molestan en poner ningún control.

Y qué decir de los salarios, si con la subida del SMI a 950 € hay empresarios que ponen el grito en el cielo – se quejan, se lamentan y amenazan. ¿De verdad por 50€ al mes ustedes creen que se puede cuestionar algo?. Porque sinceramente los resultados empresariales en los últimos años, de todas las empresas grandes y pequeñas han crecido en beneficios bastante más que lo que representan esos 50€.

Pero también perdimos en Prestaciones y en calidad de los servicios públicos y eso la responsabilidad es de las administraciones. Vamos a poner ejemplos concretos. La sanidad, no solo no ha frenado el deterioro sino que sigue aumentando y a lo ya denunciado muchas veces de falta de especialistas, consultas para más de 4 meses y para pruebas diagnósticas más de 6 meses, No se sustituyen las vacaciones ni las bajas de la sanidad y pueden tardar hasta 10 días en darte consulta con tu médico de cabecera. Como para tener algo grave y urgente. Claro que si vives en Palencia puedes ir a la “puebla”, menos si es para niños que no hay pediatra de urgencias, si lo han oído bien no hay pediatra de urgencias en toda la ciudad.

En fin, hagan ustedes su propia lista de las carencias, de lo que hemos perdido y no estamos recuperando. Empecemos a reclamar que “es el momento de recuperar” y vamos a exigírselo al nuevo gobierno de izquierdas que tiene esto en su programa. Decirlo alto y claro es el momento de recuperar lo perdido.

Hasta la próxima semana