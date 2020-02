Gonzalo Pérez Ibáñez vuelve al banquillo de la Audiencia tras ser absuelto

Gonzalo Pérez Ibañez, ex alcalde de velilla del Río Carrión y ex diputado provincial por el Partido Popular, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Palencia para ser juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación por la contratatación de dos personas para la gestión de la Casa de la Juventud de la localidad. Una cuestión que ha causado sorpresa en el propio Pérez Ibáñez y en su abagada ya que, consideran, que esto ya se juzgó en septiembre del pasado año en otro juicio del que fue absuelto ya que, además, tan sólo fueron dos las personas que se presentaron a la oferta de trabajo y que fueron los contratados. El Fiscal pide 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aunque no recurrió la absolución anterior por hechos similares.



Este lunes se juzga la contratación de dos personas para la gestión de la Casa de la Juventud de Velilla del Río Carrión en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 y cuyo expediente concluyó en contra de los informes del secretario municipal. Todo apunta a que la resolución tenga los mismos términos absolutorios que el primer procedimiento ya sentenciado en una resolución que no es firme. La Audiencia de Palencia absolvió a Gonzalo Pérez Ibáñez después de que fuera acusado por la contratación «a dedo» de 16 personas para desempañar distintos empleos incumpliendo las exigencias de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Gonzale Pérez Ibáñez insiste en que esta es la forma normal de contratar en los ayuntamiento y atribuye las denuncias a una cuestión personal.