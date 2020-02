El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, asegura que tiene todo el apoyo de su partido, el Bloc, y de Compromís. Además, afirma que personas que pertenecen a otros partidos también le han mostrado su confianza en que finalmente no sea condenado por el homicidio imprudente de un trabajador.

Fuset insiste en que no dimitirá por ahora ya que no incumple el código ético de Compromís, que solo contempla la dimisión si existe alguna imputación por un delito de corrupción. Asegura que está plenamente convencido de que no es responsable de lo que ocurrió en el accidente de Viveros en 2017 y se muestra “orgulloso” por la actitud de su partido.

El concejal de Cultura Festiva no quiere valorar las palabras del secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, que recordó que su partido aplica el código ético y aparta de su cargo a los cargos procesados. Pere Fuset sostiene que las personas del PSPV que conocen los hechos, confían en su inocencia y, aunque respeta las opiniones del partido, les recuerda que no siempre han cumplido ese código ético.

Baldoví pide "lealtad" al PSOE

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha mostrado su respaldo a Fuset y le ha pedido “lealtad” al PSOE. Pero la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, insiste en que el PSPV ha tomado decisiones en situaciones similares, aunque no van a establecer el listón ético de Compromís. Asegura que, quien tiene que decidir en este asunto es Joan Ribó y su partido.

Sobre la posibilidad de que Fuset sea también condenado por un delito de prevaricación administrativa, algo que apuntaba el juez instructor en el acto de procesamiento y confirmaba la sala, Fuset dice que "será fácil" demostrar que "no es verdad".

Recuerda que en ningún momento le han interrogado sobre la prevaricación y lamenta que se base en la declaración de otro investigado que "podría haber mentido".

Catalá exige la comparecencia de Oltra y Climent

Pero la portavoz municipal del PP, María José Catalá, en base a ese auto judicial, pide la comparecencia de la vicepresidenta Mónica Oltra y del conseller de Economia, Rafael Climent, para que se pronuncien sobre lo que debe hacer Fuset. Segun Catalá, Oltra siempre ha exigido para otros que asumieran sus responsabilidades y el Conseller debe aclarar si el el ISVASAT, que depende de economía, certificó la relación entre la actuación del ayuntamiento y la muerte del trabajador.