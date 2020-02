Pedro Díaz afirma que el vestuario del Sporting es "consciente" de la difícil situación

Inmerso en una de las peores situaciones clasificatorias de su historia a estas alturas de campeonato (la peor en 60 años, igualando la de la temporada 2012/2013), el Sporting afronta el domingo un partido crucial frente al Mirandés. El baño de realidad con respecto a la gravedad de la situación ha calado ya en el vestuario rojiblanco, a tenor de las palabras de Pedro Díaz, que tras recoger el trofeo Jugador Cinco Estrellas como mejor futbolista del Sporting del mes de enero admitía que "siendo sinceros, obviamente también nosotros somos conscientes de lo que hay. Aunque queden muchos puntos en juego, poco a poco van pasando los partidos y cada vez va estando más justa la clasificación".

Pedro Díaz vive un momento dulce, siendo titular y brillando en un momento delicado, pero eso no le sirve de consuelo. "Yo no estoy tranquilo si estoy bien personalmente pero el grupo está mal. Individualmente estoy contento por ayudar al equipo en todo lo que puedo. Estoy cumpliendo al máximo, pero en lo colectivo no llega la suerte de cara a gol. El grupo tiene que tirar para arriba y lo haremos seguro", aseguraba el sierense tras el entrenamiento.

Marc Valiente, por precaución, sigue entrenando con el recuperador, pero se cuenta con él para el partido del domingo.