Tudela no permitirá durante un año la apertura de más casas de apuestas

Son escasos 50 metros los que separan el Colegio la Anunciata de Tudela de unas obras de lo que será próximamente una casa de apuestas. La Asociación de Padres y Madres del Colegio ha comenzado a movilizarse y ha mantenido ya reuniones con el Ayuntamiento para evitar la apertura y pide regular este tipo de licencias.

Preguntado por este tema en la sección ‘Tu alcalde responde’ de la Cadena SER, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero asegura que “no me gusta, no como alcalde ni como padre”.

Señala Toquero que el Ayuntamiento trabaja ya en una moratoria para no otorgar más licencias de casas de apuestas durante un año y limitar las futuras, “hemos llegado al límite de lo que podemos hacer, que es que estos centros no se abran cerca de los colegios y ahora hemos evitado que durante un año no se puedan abrir más”, ha asegurado el máximo responsable político de la ciudad.

Así mismo avanza que el Ayuntamiento limitará en el plan general urbanístico de la ciudad para que no se puedan instalar a partir de ahora ningún tipo de negocios como este en las cercanías de los centros educativos.

Con respeto al local que está en obras, Toquero asegura que tienen que “ver cómo evoluciona, ya que no está en nuestra mano si no que está en mano de entidades supramunicipales”.

La Apyma del colegio afirma en un comunicado “no entender que se permita la apertura de este local al lado de un colegio en un momento en el que el Parlamento de Navarra se encuentra debatiendo sobre la normativa sobre este tipo de negocios”.