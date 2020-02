"Me hubiese gustado mayor comprensión para proteger los Montes de Vitoria"

Escucha aquí la entrevista de despedida a Luis Andrés Orive, director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria y, durante 32 años, líder de las políticas verdes de la ciudad. Repasamos con él su trayectoria, su visión de diferentes asuntos relacionados con la sostenibilidad y escuchamos también voces de políticos -José Ángel Cuerda, José Pizarro- y técnicos del Ayuntamiento que le han acompañado en su camino.

Orive comenzó su andadura municipal en un tiempo en el que lo verde no vendía; se referían a él y a los de su cuerda como "esos que están con sus pájaros y flores". Pero aquel equipo técnico contó con el apoyo clave del gobierno de Vitoria y se hicieron realidad proyectos como el Anillo Verde.

En el trayecto ha habido muchos disgustos, cuenta Orive, y -a veces- ha faltado serenidad para disfrutar de los éxitos. Asegura que se va sin 'espinas clavadas'; lo que no ha salido adelante -dice- ha sido porque no tocaba, porque no se daban las condiciones de madurez suficiente o de comprensión de sus planteamientos; esto último encaja, por ejemplo, con su pretensión de dar una mayor protección a los Montes de Vitoria. Eso sí, con un concepto de conservación menos restrictivo para la explotación de los recursos naturales por parte de los pueblos que quedan comprendidos dentro de este espacio. En este sentido, encuentra lógico que los vecinos de estas zonas sean recelosos ante figuras como la de parque natural por lo estricto de su normativa en la práctica.

Sobre eficiencia energética, Orive manifiesta contundente que hay que dar pasos muy claros sobre todo en las edificaciones y alude a la necesidad de un plan de ciudad para este asunto. No apoya la extracción de gas en Armentia y, confía en el desarrollo en esta legislatura de la estrategia agroalimentaria.

Para el CEA, augura y desea continuidad.