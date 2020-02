Coris: "Me veo disponible para jugar"

Este jueves ha sido presentado Sebas Coris como nuevo jugador del Real Oviedo. El acto se produjo en la sede de Tartiere Auto (Lugones) y el jugador estuvo acompañado de Federico González, asesor económico del club, y Francesc Arnau, director deportivo de la entidad ovetense.

El extremo, junto a Simone Grippo, fueron las últimas incorporaciones del conjunto azul. El segundo, debido a un proceso vírico, se ha visto obligado a posponer su puesto de largo ante los medios prevista para este miércoles para la próxima semana. Ambos firmaron sus respectivos contratos a pocas horas del cierre del mercado invernal.

"El Girona me comunicó que no contaba conmigo y llevaba unos días nervioso porque no sabía dónde podía recalar. El último día Arnau me llamó para que cogiera un vuelo y en cuanto supieran si podían inscribirme por el límite salarial intentarían hacerlo", comentó.

Coris, que se ha comprometido con el equipo carbayón hasta el 30 de junio, es un jugador que llega libre tras rescindir con el Girona donde apenas ha contado con minutos esta temporada. El catalán solo ha participado en la Copa del Rey ante Linares, Cartagena y Villarreal, partiendo dos de ellos desde el banquillo.

"Ha sido un año muy difícil para mí por culpa de la espalda. Me tuve que operar de una hernia y los primeros meses fueron complicados porque no terminaba de estar bien. Ahora ya llevo muchos meses entrenando bien y tengo muchas ganas de jugar porque el jugador necesita estar en dinámica de equipo y compitiendo. Físicamente ya estoy bien, solo me falta jugar los fines de semana", destacó.

La pasada campaña sí tuvo más participación en el Nàstic de Tarragaona. Hasta que se lesionó jugó disputó 17 partidos, 16 de ellos como titular, mientras que la temporada 2017/2018, que también salió cedido pero en este caso a Osasuna, jugó un total de 26 encuentros.

A sus 26 años recala en el cuadro ovetense y viene para competir en esa banda derecha e incluso podría debutar este fin de semana en Vallecas como lateral por la ausencia de Juanjo Nieto, sancionado. Así al menos lo ha ensayado Javi Rozada esta semana. Una zaga que sería completada con Arribas, Christian Fernández y Mossa.

"He jugado casi toda mi trayectoria de carrilero. En las categorías inferiores del Girona he jugado como extremo y también bastantes partidos como lateral. Estoy aquí para aportar mi trabajo y sacrificio en ambas bandas. Yo me veo disponible para jugar y si el míster cree que es conveniente que juegue, lo haré", afirmó Coris.

"Mi objetivo es poder hacer una buena temporada y si la dirección deportiva decide renovarme yo estaría encantado", añadió.