Nieves Concostrina: "Humor y rigor no están reñidos"

Nieves Concostrina defiende, con rotundidad, que "humor y rigor no están reñidos". "Pero no solo cuando hablamos de historia. Hasta para explicar matemáticas hay que tener un poco de gracia", añade.

Esta peculiar periodista, (que no historiadora, como ella misma se encarga de aclarar), ha hecho de su particular forma de contar las cosas un estilo propio. "Yo cuento las cosas como a mí me gustaría que me las contaran". "Se trata de hablar para quienes no saben y no para quienes ya se lo saben".

Nieves Concostrina asegura que "la historia siempre me ha divertido mucho", a pesar de que reconoce que "he tenido profesores muy malos que hacían que la asignatura fuera un peñazo". Y aunque no le gustan los papas ni los reyes, explica que "siempre me ha fascinado la historia de las monarquías y de las religiones". "Se trata de entender cómo la Iglesia ha llegado hasta donde ha llegado. Hasta quedarse con la Mezquita", comenta con ironía.

Su amplio conocimiento de la historia también le lleva a afirmar que "en este país se ha guardado un erróneo debido respeto a algunos personajes histórico que, en realidad, no era mas que unos idiotas". O dicho de otra forma, "la historia es la vacuna contra la mentira".

Nieves Concostrina está este viernes en Córdoba invitada por la tertulia feminista Las Frescas. En la facultad de Filosofía y Letras (18:30h) la colaboradora del programa La Ventana (donde dirige el espacio Acontece que no es poco) presentará su último libro 'Pretérito imperfecto. Historias del mundo desde el año de la pera hasta ya mismo'. La entrada es libre, hasta completar el aforo.

Escucha aquí la entrevista completa a Nieves Concostrina mantenida en el programa Hoy por Hoy Córdoba