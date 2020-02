El Deportivo acaba de cerrar uno de los mercados de invierno más convulsos que se recuerdan. La actividad ha sido desbordante, con siete fichajes y seis salidas y aún pudo ser más si el club hubiese querido aceptar alguna de las propuestas que llegaron a Plaza de Pontevedra. Vicente y Borja Valle fueron, y el del Bierzo aun es, protagonistas de algunos movimientos para abandonar A Coruña.

En la recta final del mercado Vicente hizo llegar al club una oferta del Huesca para cambiar de aires. Los oscenses quisieron reforzar su mediocampo con la llegada del futbolista canario pero se encontraron con la negativa del Dépor.

Borja Valle también ha estado, y está, en el centro de la diana. Durante los últimos días de mercado el atacante recibió un ofrecimiento del Zaragoza para enrolarse en el proyecto de Víctor Fernández. Los maños insistieron en varias ocasiones pero Borja Valle no era partidario de fichar por un equipo de la misma categoría y rival del Deportivo. Ésta no ha sido la única oferta que manejó el de Ponferrada. Tras haberse quedado fuera de las tres últimas convocatorias, Borja Valle ha trasladado al club una importante oferta del Hapoel Be´er Sheva israelí para las próximas dos temporadas y media. Ese es un mercado que permanece abierto, concretamente hasta mañana a la medianoche, y la apuesta por hacerse con Borja Valle es muy importante. En Plaza de Pontevedra le han cerrado la puerta de salida al futbolista. La intención de Valle es ofrecer al club una solución en caso de que alguien considerase que no tiene cabida en la actual plantilla, algo que se podía deducir de su poco protagonismo en las últimas jornadas. En principio, vestirá de blanquiazul hasta el próximo 30 de junio, momento en el que pondrá punto y final a su etapa coruñesa.

La de Israel es una de las posibilidades que ofrecen algunos mercados que todavía no han cerrado. Los hebreos ponen punto y final al plazo de fichajes en la medianoche de mañana, pero aun permanecerá abierta la posibilidad para dar de alta a futbolistas en países como Tailandia, Corea o Japón. Mercados poco atractivos aunque con importante pujanza económica. La prueba está en la propia oferta del Hapoel a Borja Valle, calificada como "mareante" en relación a sus actual ficha en el Dépor.