Fran y Valerón ¿camino de Abegondo?

El organigrama del Deportivo podría dar un vuelco en las próximas semanas. El nuevo Consejo de Administración quiere adaptar la estructura del club a sus necesidades y es muy posible que alguno de los empleados más próximos a los antiguos rectores deje su sitio a personal de confianza de la nueva dirección. Entre las líneas maestras del equipo de Fernando Vidal está recuperar a exjugadores y caras conocidas que no necesitan presentación. En ese perfil encajan a la perfección dos símbolos del deportivismo como Valerón y Fran.

En la tarde de ayer Fran visitó las instalaciones de Abegondo en compañía de alguno de los consejeros del club, en lo que parece un acercamiento definitivo. Este lunes, Fran expresaba en Coruña Deportiva sus deseos respecto al Deportivo. "Hace cinco años estuve cerca de entrar y no se dio. Ahora hay muchos rumores pero no sé qué pasará en el futuro. A mí me haría muchísima ilusión estar por ahí, me siento muy a gusto en A Coruña". Sus deseos podrían hacerse realidad en breve.

Otro de esos símbolos que se acercan al Dépor es Valerón. El Flaco se pasó por los micros de Coruña Deportiva el pasado martes, dejando claro que A Coruña ocupa un lugar especial en su corazón. "Hubo contactos, han ahablado con más gente, se ha dado alguna situación pero sin llegar a nada en concreto. Sabéis que Coruña ha sido algo muy especial y nunca se sabe si nos volveremos a encontrar de nuevo. Yo estoy intentando encontrar mi sitio". En la actualidad, el de Arguineguín se encarga de la selección canaria sub´16. En esa misma entrevista dejaba claro que sus caminos se orientaban hacia los banquillos. Precisamente ahí está la clave de su vuelta. Fuentes del club confirman que se había pensado en Valerón para un puesto "de despacho", mientras que el deseo del Flaco es dirigir un equipo desde la banda. No parece que ese pueda ser un obstáculo suficiente para alejar al canario de su retorno a la ciudad. Más aún cuando nadie apuesta por la permanencia de Luisito en el banquillo del Fabril.