¿Una autopista y en paz?

Pues va a ser que no. La autopista no nos la han regalado a los gaditanos, no, la autopista la hemos pagado peseta a peseta y céntimo a céntimo los habitantes de esta provincia durante 48 largos años. 48 años viendo como provincias vecinas avanzaban con infraestructuras que las catapultaban al progreso; el AVE a Málaga y Sevilla o las inversiones millonarias en sus aeropuertos entre otras muchas. Seguimos soportando la pinza de la inconveniencia territorial, huérfanos de justas compensaciones que no se saldan con la bonita autopista que nos hemos regalado a nosotros mismos después de pagar cada kilómetro de alquitrán como si fuera de oro . Para la provincia de Cádiz hasta la alta velocidad es lenta.